Eni aumenta il riacquisto titoli fino a 1,8 miliardi

Eni aumenta di 300 milioni, portandolo a quota 1,8 miliardi il programma 2025 di acquisto di azioni proprie. Lo annuncia il gruppo sottolineando che la decisione è stata presa "sulla base dei rilevanti progressi strategici compiuti e di una stima più elevata di generazione di cassa ad anno intero, con una seconda revisione al rialzo nel 2025". Il tutto "nonostante gli effetti negativi della flessione dei prezzi dell'energia e la debolezza del dollaro Usa".