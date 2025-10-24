Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione
Eni aumenta il riacquisto titoli fino a 1,8 miliardi
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Eni aumenta il riacquisto titoli fino a 1,8 miliardi

Decisione presa sulla base di una stima di cassa più elevata

Eni aumenta di 300 milioni, portandolo a quota 1,8 miliardi il programma 2025 di acquisto di azioni proprie. Lo annuncia il gruppo sottolineando che la decisione è stata presa "sulla base dei rilevanti progressi strategici compiuti e di una stima più elevata di generazione di cassa ad anno intero, con una seconda revisione al rialzo nel 2025". Il tutto "nonostante gli effetti negativi della flessione dei prezzi dell'energia e la debolezza del dollaro Usa".

