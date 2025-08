Energia solare a giugno record in Ue, è la prima fonte

A giugno 2025 l'energia solare ha segnato un traguardo storico, diventando per la prima volta la principale fonte di produzione elettrica nell'Unione europea. Secondo il report pubblicato da Ember, il fotovoltaico ha generato il 22,1% dell'elettricità totale prodotta nei 27 Paesi membri, superando sia il gas (14,4%) che il carbone (6,1%). I dato di Ember è stato diffuso dall'Alleanza per il Fotovoltaico e secondo i dati del report, sono almeno 13 i Paesi dell'Unione che hanno raggiunto un record mensile di energia solare. Risultati importanti si sono avuti, ad esempio, nei Paesi Bassi, dove il 40,5% dell'elettricità è arrivato dal sole, e in Grecia dove la quota ha raggiunto il 35,1%. In Italia il mese di giugno ha sancito un nuovo massimo per il fotovoltaico (42,6%), che ha superato l'idrolettrico (37,3%), da sempre la principale fonte rinnovabile nel Paese.