Energia rinnovabile: verso la riduzione della bolletta elettrica e dipendenza da fonti convenzionali

"Il rafforzamento della misura contribuirà in prospettiva anche alla riduzione della bolletta elettrica, oltre a favorire la riduzione della dipendenza nazionale dalle fonti convenzionali, assicurando la realizzazione, allo stesso tempo, di obiettivi sociali, energetici ed ambientali". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin rispondendo al question time alla Camera sulle Cer, le comunità di energia rinnovabile per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile. Il ministro ha precisato che "oggi ci sono due milioni di produttori in Italia complessivamente, fino a 15 anni fa ce n'era un migliaio".