Energia, istruttoria supplementare, rinvio del nuovo dl

Tre misure del prossimo Decreto Legge Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non sono ancora state perfezionate e necessitano di ulteriori approfondimenti: quella relativa al rinvio della fine del mercato tutelato di gas e luce, quella sulla creazione di un polo per l'eolico offshore galleggiante nel Mezzogiorno, e quella sulle concessioni per l'idroelettrico (sulla quale ci sarebbe un'opposizione da parte della Ue). Per questo motivo, la bozza del Dl Energia, che doveva essere presentata oggi al Consiglio dei Ministri, è stata rinviata a un Cdm della prossima settimana. Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al dossier.