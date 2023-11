Enel vende attività in Perù, riduce debito di 1,6 miliardi

Enel ha firmato un accordo per la cessione di asset di generazione del Gruppo in Perù che genererà una riduzione dell'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,6 miliardi di euro nel 2023-2024. Lo ha reso noto Enel, spiegando che le partecipazioni detenute da Enel Perú ed Enel Américas in Enel Generación Perú e da Enel Perú in Compañía Energética Veracruz saranno cedute a Niagara Energy, controllata dal fondo di investimento globale Actis, per circa 1,4 miliardi di dollari USA (circa 1,3 miliardi di euro), pari a 2,1 miliardi di dollari USA di enterprise value complessivo (circa 1,9 miliardi di euro, riferito al 100%).