Enel investe 3,2 miliardi di euro in Brasile

Enel Brasil ha appena annunciato, questo giovedì (12), presso la Base Operativa Enel di Guarapiranga, nella zona sud di San Paolo, investimenti per 20 miliardi di reais, pari a 3,2 miliardi di euro, nel triennio 2024-2026 nelle sue tre aree aree di concessione in Brasile, ovvero negli stati di San Paolo, Rio de Janeiro e Ceará. A San Paolo, l'azienda sta investendo circa 2 miliardi di reais all'anno, 320 milioni di euro, per la modernizzazione e l'espansione della rete, il 45% in più rispetto alla media annuale degli ultimi sei anni. Anche nel Ceará, gli investimenti sono aumentati del 45% mentre a Rio de Janeiro, fino al 2026 saranno investiti circa 1,16 miliardi di reais all'anno, pari a 186 milioni di euro. All'evento hanno partecipato il ministro delle Miniere e dell'Energia brasiliano, Alexandre Silveira, e il ministro italiano dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che hanno visitato la base operativa dell'azienda. "Siamo qui per vedere uno dei principali centri di Enel in Brasile, ricordando che questo paese è, dopo l'Italia, il secondo per la presenza di Enel con oltre 15 milioni di clienti ed è in prima linea nella realtà di San Paolo, in questa grande metropoli, con un grande investimento di rinnovamento che sta concretizzando oggi", ha dichiarato ad ANSA il ministro Pichetto Fratin. Nel pomeriggio il Ministro Pichetto Fratin parteciperà ad ulteriori impegni istituzionali a San Paolo insieme all'Ad di Enel Flavio Cattaneo.