Enel, in 9 mesi utile netto ordinario a 5,8 miliardi (+16%)

Enel chiude i nove mesi del 2024 con un ebitda ordinario di 17,4 miliardi di euro, in aumento del 6,5% rispetto ai nove mesi del 2023, e un utile netto ordinario di 5,8 miliardi di euro, in deciso rialzo del 16,2% rispetto ai nove mesi del 2023. Prosegue il calo del debito, a 58.153 milioni di euro (60.163 milioni di euro a fine 2023, -3,3%). Lo comunica il gruppo, confermando in una nota la guidance per il 2024 con la previsione di un ebitda ordinario compreso tra 22,1 e 22,8 miliardi di euro e un utile netto ordinario compreso tra 6,6 e 6,8 miliardi di euro. Il cda che ha esaminato i conti al 30 settembre ha deliberato un acconto sul dividendo 2024 pari a 0,215 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2025. "Nei nove mesi del 2024 abbiamo registrato solidi risultati, guidati dalla resilienza e dal bilanciamento geografico del nostro portafoglio di asset e da un maggior presidio delle iniziative di advocacy in America Latina", spiega Stefano De Angelis, cfo del gruppo Enel. "Vorrei inoltre evidenziare come il completamento del piano di dismissioni entro la fine dell'anno ci consente di prevedere per il 2024 un rapporto tra indebitamento finanziario netto ed ebitda pari a circa 2,4x, valore che si colloca al di sotto della media del settore. Tutto questo, insieme al costante impegno del gruppo verso la disciplina finanziaria e l'eccellenza operativa, - sottolinea - rappresenta la base per una crescita futura, sostenibile e duratura, a beneficio dei nostri stakeholder. La performance del periodo e la visibilità sull'evoluzione del business anche nell'ultima parte dell'anno ci permettono quindi di confermare per il 2024 la guidance su ebitda ordinario e utile netto ordinario fornita ai mercati nel 2023".