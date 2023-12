Enel illumina Corso Buenos Aires per Natale a Milano

È una delle vie storiche dello shopping milanese in uno dei quartieri più frequentati dunque in questi giorni che si avvicinano al Natale. E da oggi, con l'accensione delle luminarie in piazza Oberdan, Corso Buenos Aires si è illuminata con comete di Natale e fili di stelle, con l'installazione di 30 filari luminosi, più ulteriori 20 posizionati sui Caselli di Porta Venezia, grazie all'iniziativa di Enel "Questo Natale è Formidabile". Le luminarie, che resteranno accese fino al 9 gennaio, consumeranno la metà dell'energia rispetto al passato grazie all'integrazione con i pannelli solari collocati sui Caselli, in grado di produrre fino a 5 kW. A ciò si aggiungono la novità delle tre "Smart Bench" fornite da Enel, stazioni di ricarica con panchina incorporata, posizionate lungo Corso Buenos Aires (Piazza Lima, Piazza Oberdan e Piazza Argentina), in grado di ricaricare fino a 6 smartphone e di offrire il servizio di free wi-fi. "Enel è felice di poter dare, per il secondo anno consecutivo, il proprio contributo per celebrare il Natale in modo sostenibile ed efficiente, senza rinunciare alla magia delle festività. Questo progetto d'illuminazione integrata a pannelli solari è pensato appositamente per Milano, ma è attuabile su tante altre realtà territoriali, per dare risposte concrete alle comunità locali, sempre più attente al risparmio energetico e all'ambiente" le parole di Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel. All'evento era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente della Rete associativa vie della Confcommercio milanese Gabriel Meghnagi. "Le luminarie di Milano sono sempre più belle e diffuse. Non è solo una questione estetica. Queste luci, con quelle dei negozi, rendono la nostra città più attrattiva e sicura. La sfida è estendere le luminarie anche alle zone meno centrali di Milano in una logica di rigenerazione urbana che è anche economica e sociale" ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.