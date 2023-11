Enel firma Patto per imprese a sostegno della maternità

Un Patto per le imprese responsabili in favore della Maternità. A sottoscrivere l'iniziativa promossa della ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, tra le prime 100 aziende firmatarie c'è Enel "per rafforzare ulteriormente il suo impegno a sostegno delle lavoratrici madri e supportarle nei loro percorsi di carriera". "La denatalità e la mancanza di libertà sono in fondo due facce della decrescita. E la decrescita, checché ne dica qualcuno, non è mai felice. Noi vogliamo che l'Italia cresca", ha commentato la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. Enel ha deciso di aderire all'iniziativa con il pacchetto di iniziative già avviate a sostegno delle genitorialità: da tempo attua politiche di welfare all'avanguardia, diventate best practice nazionali. "Noi siamo partiti per questa proposta proprio dalle buone pratiche che già ci sono - afferma Roccella presentando il patto all'evento dal titolo 'La maternità (non) è un'impresa' - Ora vanno allargate, valorizzate e messe in rete". Le azioni avviate da Enel sono già in linea con le buone pratiche indicate nel Patto e comprendono iniziative di assistenza sanitaria, contributi per la cura e l'educazione dei figli, nonché misure di varia natura per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro destinati alle lavoratrici e ai lavoratori con figli. Tra queste spiccano: il parental program rivolto ai genitori per individuare nuove opportunità di sviluppo professionale e strumenti per migliorare il work-life balance; percorsi di supporto per i genitori caregiver; campagne di prevenzione, vaccinazione, assistenza sanitaria estese anche ai figli; raddoppio dei giorni di congedo obbligatorio di paternità e aumento della retribuzione dei giorni di congedo parentale a disposizione dei lavoratori; misure per favorire la flessibilità lavorativa; contribuiti economici per asili nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare, media e superiore, centri estivi, viaggi studio all'estero. Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista l'apertura di un nido aziendale nella sede romana di Enel allo scopo di soddisfare sempre più le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici con figli in età pre-scolare.