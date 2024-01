Enel, buyback da 1,251 milioni euro tra 27 e 29 dicembre

Nel periodo compreso tra il 27 e il 29 dicembre 2023, Enel ha acquistato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana 186.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 6,7302 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.251.825,900 euro. Come riportato sul sito del gruppo energetico, tale operazione è stata effettuata in seguito alla comunicazione del 5 ottobre 2023 circa l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023. Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 3.377.224 azioni proprie (pari allo 0,0332% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 21.007.908,138 euro. Pertanto, al 29 dicembre 2023 Enel detiene complessivamente 9.262.330 azioni proprie, pari allo 0,0911% circa del capitale sociale.