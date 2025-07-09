Venerdì 10 Ottobre 2025

9 lug 2025
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Emiliano, scelta complessa su ex Ilva, partiti diano l'indirizzo

Chiederò che Camera e Senato si esprimano sulla bozza di accordo

Per l'ex Ilva di Taranto "siamo di fronte ad una scelta sicuramente complessa, che non ci spaventa, ma non possiamo sottovalutare". Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in audizione alla commissione Industria del Senato parlando dell'accordo interistituzionale proposto dal governo.

"Quello che importa è che battiate un colpo, serve una condivisione di qualunque cosa si decida di fare. Quando avremmo messo a punto la bozza finale io chiederò di presentare la bozza ai due rami del Parlamento per avere un un giudizio", dice il presidente della Regione Puglia.

Il timore di Emiliano è che "a un passo dalla decarbonizzazione tornano le ansie di chi surrettiziamente c'ha voglia di chiudere". "Se avete voglia di chiudere - avverte - bisogna dirlo. Parlo soprattutto al Movimento 5 Stelle, come lo devono dire i Verdi, come lo deve dire il Partito Democratico, cioè deve essere chiara la posizione".

"Sarebbe il colmo che dopo anni di tragedie che riguardano la salute, adesso che siamo a un passo dalla decarbonizzazione e dalla diciamo dal costruire questo questo che inizialmente era un sogno", osserva il governatore.

