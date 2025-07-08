Mercoledì 8 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
8 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Emiliano, escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi

'Comincia una trattativa sostanzialmente da zero'

"Lo escludo categoricamente". Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a una domanda sulla possibilità di arrivare oggi a un'intesa sull'accordo di programma sull'ex Ilva per la nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia, al suo arrivo al ministero delle Imprese dove il ministro Adolfo Urso ha convocato un incontro a oltranza del governo con gli enti locali. "Oggi comincia una trattativa sostanzialmente da zero", sottolinea Emiliano.

