Emergenza imprese: la sfida di trovare personale qualificato al Festival dell'Imprenditore

"In questo momento la vera emergenza per chi fa impresa non sono solo le tasse o la burocrazia, ma la difficoltà crescente nel trovare personale qualificato. Le aziende cercano competenze, professionalità, voglia di mettersi in gioco, e troppo spesso non le trovano. Serve un cambio di passo radicale: bisogna investire seriamente e subito nella formazione, valorizzare il lavoro manuale e tecnico, costruire percorsi che avvicinino davvero scuola e impresa". Lo ha dichiarato il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, inaugurando la prima edizione del 'Festival dell'Imprenditore'.

"L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di fare impresa, di gestire i processi, di entrare nei mercati. Chi non investe, chi non si adatta, rischia di scomparire. Ma per innovare servono le condizioni giuste. Ecco perché non basta parlare di innovazione: bisogna metterci nelle condizioni di innovare", ha proseguito.

Secondo Ruvolo "l'ingresso nel mondo del lavoro va ripensato dalle fondamenta, superando vecchi schemi e favorendo un approccio più pragmatico, più aderente alla realtà delle imprese italiane".