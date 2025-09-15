Elvio Sonnino nuovo consigliere delegato di Popolare di Sondrio

Il consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, riunitosi a valle dell'assemblea di rinnovo del medesimo Organo di amministrazione, ha deliberato di nominare Andrea Casini quale presidente, Giuseppe Recchi quale vice presidente ed Elvio Sonnino quale consigliere delegato.

Il cda ha altresì deliberato di non costituire il Comitato esecutivo e di non prevedere il ruolo di Direttore Generale. Il cda di Sondrio ha quindi deliberato di risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale con Mario Alberto Pedranzini, riconoscendo a quest'ultimo l'indennità sostitutiva del preavviso, oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e al TFR accantonato dalla banca.

La banca precisa inoltre che "non sono invece previste indennità in relazione alla cessazione di Pedranzini dalla precedente carica di Consigliere delegato della Banca."