Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tiktok accordo Usa-CinaMatilda FerrariUcraina RussiaMiss Italia finaleMondiale volley 2025
Acquista il giornale
Ultima oraElvio Sonnino nuovo consigliere delegato di Popolare di Sondrio
15 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Elvio Sonnino nuovo consigliere delegato di Popolare di Sondrio

Elvio Sonnino nuovo consigliere delegato di Popolare di Sondrio

Casini presidente, Recchi vice presidente

Casini presidente, Recchi vice presidente

Casini presidente, Recchi vice presidente

Il consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, riunitosi a valle dell'assemblea di rinnovo del medesimo Organo di amministrazione, ha deliberato di nominare Andrea Casini quale presidente, Giuseppe Recchi quale vice presidente ed Elvio Sonnino quale consigliere delegato.

Il cda ha altresì deliberato di non costituire il Comitato esecutivo e di non prevedere il ruolo di Direttore Generale. Il cda di Sondrio ha quindi deliberato di risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale con Mario Alberto Pedranzini, riconoscendo a quest'ultimo l'indennità sostitutiva del preavviso, oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e al TFR accantonato dalla banca.

La banca precisa inoltre che "non sono invece previste indennità in relazione alla cessazione di Pedranzini dalla precedente carica di Consigliere delegato della Banca."

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Banca Popolare di Sondrio