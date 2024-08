'Elon Musk usa il suo impero di aziende per scommettere sull'IA'

Elon Musk usa il suo impero di aziende per scommettere sulla sua start up per l'intelligenza artificiale xAI, innervosendo gli investitori. Il timore è infatti che lo spostamento di risorse umane e tecnologiche da Tesla e altre società del gruppo verso xAI possa creare danni alle big dell'impero di Musk. Proprio per questo tre azionisti - riporta il Wall Street Journal - hanno già presentato azioni legali denunciando lo spostamento di risorse a scapito di Tesla, in quella che è vista come una violazione degli obblighi fiduciari di Musk. Per Musk spostare risorse da una società all'altra non è una novità: lo ha fatto anche con Twitter, alla quale hanno lavorato ingegneri di Tesla. xAI ha capitalizzato sui legami con le altre società di Musk, grazie ai quali è riuscita a raccogliere almeno 6 miliardi di dollari negli ultimi mesi: la start up vale 24 miliardi di dollari ed è seconda solo a OpenAI, che Musk ha contribuito a fondare nel 2015.