Elliott Management ha una quota da 4 miliardi in Pepsi

L'hedge fund attivista Elliott Management ha una quota in Pepsi da 4 miliardi di dollari e intende usarla per promuovere cambiamenti all'interno del colosso così da spingere il prezzo delle azioni. "La deludente traiettoria ha creato un'opportunità unica: con il giusto atteggiamento e un ambizioso e appropriato piano, Pepsi ha una chance di rilancio e può sbloccare significativo valore per gli azionisti", si legge nella lettera di Elliott Management alla società. I titoli di Pepsi sono scesi del 16% quest'anno e i dazi sull'alluminio stanno complicando i problemi per la società, costringendola ad aumentare i prezzi.