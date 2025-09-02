Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner-MusettiPutin CinaTreno Kim Jong UnCiro GrilloScioperi settembre 2025Global Sumud Flotilla
Acquista il giornale
Ultima oraElliott Management ha una quota da 4 miliardi in Pepsi
2 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Elliott Management ha una quota da 4 miliardi in Pepsi

Elliott Management ha una quota da 4 miliardi in Pepsi

L'hedge fund attivista punta al rilancio

L'hedge fund attivista punta al rilancio

L'hedge fund attivista punta al rilancio

L'hedge fund attivista Elliott Management ha una quota in Pepsi da 4 miliardi di dollari e intende usarla per promuovere cambiamenti all'interno del colosso così da spingere il prezzo delle azioni. "La deludente traiettoria ha creato un'opportunità unica: con il giusto atteggiamento e un ambizioso e appropriato piano, Pepsi ha una chance di rilancio e può sbloccare significativo valore per gli azionisti", si legge nella lettera di Elliott Management alla società. I titoli di Pepsi sono scesi del 16% quest'anno e i dazi sull'alluminio stanno complicando i problemi per la società, costringendola ad aumentare i prezzi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata