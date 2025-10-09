Elkann, Ferrari questione personale, impegno totale

Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
9 ott 2025
"Che sia ben chiaro: questa per me è una questione personale. Mi impegno in qualità di presidente, di azionista di maggioranza, e soprattutto nel nome di una passione che per me dura da tutta una vita: quella per Ferrari". Il presidente John Elkann lo ha ribadito aprendo il Capital Markets Day. Elkann ha parlato di "impegno per l'Italia", verso i collaboratori, gli 'amati Ferraristi', i "fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come stiamo facendo nelle gare di endurance", i partner e la community Ferrari che "condivide con noi la convinzione che Ferrari non sia solo un'azienda, ma una forza vitale e irrefrenabile".

Elkann ha ricordato che dall'offerta pubblica iniziale (Ipo), Ferrari ha investito 6,5 miliardi di euro in spese in conto capitale "gettando così le basi per la nostra crescita e il nostro futuro". "Ferrari è oggi un'azienda ancora più forte" ha sottolineato.

© Riproduzione riservata