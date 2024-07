Elkann, '25 anni duri, ho avuto paura di non farcela'

"La Fiat ha attraversato crisi, guerre, calamità naturali. Nel mio caso, questi ultimi 25 anni sono stati duri; ho e abbiamo avuto anche paura di non farcela, di fronte alle tantissime avversità che abbiamo dovuto affrontare. Ma non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann durante la cerimonia per i 125 anni di Fiat. L'11 luglio del 1899 inizia la storia di un marchio unico al mondo, che aveva una risorsa preziosa: l'ingegnosità italiana, quell'inesauribile capacità di fare tanto con poco, per creare automobili che sarebbero poi entrate nell'immaginario collettivo del nostro Paese", ha detto Elkann. "In quegli anni di passaggio tra i due secoli, Torino prese una direzione precisa: diventare la capitale del progresso tecnologico. Fiat nasce proprio da questa congiunzione: la passione per il progresso, di cui le prime automobili rappresentavano in quegli anni l'espressione più avanzata, e una capacità ingegneristica tra le più evolute, grazie al Politecnico di Torino", ha aggiunto.