Elite Villas punta sul digitale, entra Zaccariello

Elite Villas, la startup guidata da Giada Filippetti Della Rocca e specializzata nel property management di beni immobili di lusso punta sul digitale e apre il capitale a Zeta Holding, società di investimenti fondata nel 2020 da Francesco Zaccariello, imprenditore digitale considerato tra i massimi esperti dell'ecommerce farmaceutico. Elite Villas gestisce attualmente 60 ville dislocate su tutto il territorio italiano e ha un volume d'affari nel 2023 che supera i 3 milioni di euro, in un settore dove la richiesta di ville è cresciuta del 25% rispetto allo scorso anno e un'offerta cresciuta di circa il 9%, secondo i dati Italianway. "Gli obiettivi per il 2024 sono due e sono molto importanti. Il primo è quello di raggiungere prenotazioni per più di 4 milioni di euro e annettere al portfolio ulteriori ville in località esclusive. Il secondo obiettivo è legato allo sviluppo tecnologico e guarda alla creazione di una piattaforma ad alto tasso di innovazione tecnologica" spiega la fondatrice e l'ingresso di Zeta Holding nel capitale "ha l'obiettivo di accompagnare il percorso di crescita di Elite Villas a livello tecnologico e di scalabilità, per poterci espandere ulteriormente in tutta Italia e, successivamente, in Europa e nel mondo".