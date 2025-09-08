Elezioni a Buenos Aires, azioni argentine crollano a Wall Street

Le azioni argentine quotate alla Borsa di New York iniziano la settimana in calo, colpite dai risultati delle elezioni legislative di ieri nella provincia di Buenos Aires, che hanno rappresentato una battuta d'arresto per il partito di governo La Libertà Avanza rispetto al peronismo. Sebbene il presidente ultraliberista Javier Milei abbia cercato di mantenere la calma e abbia ribadito la continuità del programma economico, gli investitori stanno reagendo e le azioni locali si stanno tingendo di rosso nel pre-mercato di lunedì.

Secondo i dati di siti specializzati, si registra una correzione nei principali ADR nelle prime ore. Grupo Financiero Galicia è in testa alle perdite con un calo dell'11%; tra le società energetiche, Vista è scesa del 5,9% e la compagnia petrolifera statale Ypf è andata giù del 9,1%. Edenor, la società di distribuzione elettrica, a sua volta ha perso l'8,7%, Transportadora de Gas del Sur lo 0,4%, Pampa Energía il 5,25% e Central Puerto S.A. l'1,84%.

Nel segmento tecnologico, anche Mercado Libre è diminuito di quasi l'1,7%, mentre, tra gli istituti bancari, Bbva Argentina è in calo del 6,3%, la stessa cifra di Grupo Supervielle.