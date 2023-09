Eim sigla accordo per acquisire Magnalia" -> "Eim sigla accordo per Magnalia

Eim ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione integrale di Magnalia, società operante nel senior interim management già attiva in Svizzera, Germania e Austria con i marchi Gronova e Management Angels. Lo annuncia una nota nella quale si ricorda che Magnalia, fondata nel 2016 da Andreas Suter dalla fusione di Management Angels e Gronova, è diventata, con 40 collaboratori, il principale player dell'area generando, nel 2022, vendite per 28 milioni di franchi svizzeri con oltre 2.500 esperti e qualificati interim manager. L'acquisizione di Magnalia, si legge, "è un passo fondamentale verso la creazione di una leadership indiscussa nell'area DACH (Germania, Austria e Svizzera) e una prima mossa nella realizzazione dell'annunciata strategia di crescita per acquisizioni di Eim. "Sono molto lieto di aver scelto Eim come nuovo leader di Magnalia. Questo gruppo internazionale ha una forte cultura imprenditoriale e condivide un posizionamento di mercato simile a quello di Magnalia, fornendo, ai propri clienti, soluzioni di interim management di alto livello", spiega Andreas Suter, fondatore di Gronova e azionista di maggioranza di Magnalia. "Diamo un caloroso benvenuto al team Gronova e Management Angels nel nostro gruppo. Questa acquisizione strategica ci permetterà di rafforzare la nostra leadership paneuropea e di dedicare un nuovo team al mercato svizzero.", dice Michele Bruno presidente del gruppo Eim.