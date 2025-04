Educazione finanziaria in Veneto: superata la media nazionale ma ancora insufficiente

Il livello di educazione finanziaria in Veneto supera di un solo punto la media italiana, attestandosi a 57, ma, come l'intero Paese, resta al di sotto della sufficienza, fissata a 60 punti. E' il dato che emerge dalla nuova edizione dell'Edufin Index 2024, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di Sda Bocconi, School of Management. I veneti tra i 18 e i 34 anni, in ogni caso, sono più consapevoli su questo fronte rispetto alla media nazionale. Si tratta di un viaggio attraverso la Penisola in 14 tappe, pensato per migliorare l'educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto dei giovani e delle donne. Per il Veneto, l'Edufin Index 20241 certifica che l'alfabetizzazione finanziaria supera di poco la media nazionale di un punto (57 vs 56). Nessuna regione arriva però alla sufficienza (60); il Veneto vi si avvicina, grazie a un'attenzione alla gestione finanziaria personale, come testimoniato dal Behavioural Index, l'indice dei comportamenti, (60); più basso, invece, l'Awareness Index (54), l'indice delle conoscenze sui temi finanziari e assicurativi. Come nelle altre regioni, si registra un'ampia diseguaglianza di genere con 4 punti di differenza tra uomini e donne (59 vs 55). Dopo Venezia, il tour toccherà Firenze il 6 maggio per la sua terza tappa. Proseguirà poi a Napoli, Trento, Pescara, Genova, Catania, Trieste, Torino, Bari, Matera, Cagliari e Bologna.