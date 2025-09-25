Educazione finanziaria, Abruzzo tra le regioni più impreparate

Abruzzo indietro nell'educazione finanziaria. Secondo l'Edufin Index 2024 di Alleanza Assicurazioni, il livello di preparazione della regione si ferma a un indice di 54, un punto in più del valore attribuito a Sud e Isole (53), ma al di sotto della media italiana (56) che, a sua volta, non raggiunge la sufficienza (60). Gli abruzzesi sono dunque tra i meno informati d'Italia su finanza e assicurazioni, ma un po' più attenti alla gestione finanziaria rispetto alla media generale del Meridione.

E' quanto emerge dai dati della nuova edizione di Edufin Index, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management. L'indagine si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di temi economici quali finanza e assicurazioni.

I risultati regionali saranno presentati questa sera, a Pescara, nel "Tour dell'Educazione Finanziaria" lanciato da Alleanza Assicurazioni, che quest'anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group, e con FEduF, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio (Abi).

Dall'Edufin Index 2024 emerge che l'Abruzzo è tra le regioni più lontane dalla sufficienza (54 vs 60). La consapevolezza degli abruzzesi riguardo ai temi finanziari e assicurativi (Awareness Index) eguaglia la media del Sud Italia (50), mentre i comportamenti (Behavioural Index) nella gestione delle finanze risultano appena più attenti in Abruzzo che nel resto del Meridione (57 vs 56).

"L'educazione finanziaria e assicurativa - afferma la responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni, Claudia Ghinfanti - è una efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la quarta edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza".