Edison Next abbatte le emissioni della Michelin di Cuneo

Edison Next e Michelin Italiana hanno inaugurato oggi un sistema di impianti per la decarbonizzazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici dello stabilimento di Cuneo, il più grande sito del gruppo in Europa occidentale per la produzione degli pneumatici, abbattendone le emissioni di CO2 di circa 18.000 tonnellate l'anno. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Cuneo Patrizia Manassero. Il sistema di interventi realizzati da Edison Next, società del gruppo Edison, permetterà allo stabilimento di anticipare il raggiungimento dell'obiettivo al 2030 di riduzione delle emissioni del 50% rispetto al 2010 e di avanzare verso la neutralità carbonica entro il 2050. L'impianto è già predisposto all'utilizzo di biometano e idrogeno. L'impianto di trigenerazione ad alta efficienza e flessibilità, di potenza pari a 23 MWe, è in grado di generare contemporaneamente energia elettrica, vapore per la produzione degli pneumatici e acqua destinata al riscaldamento e raffrescamento. A questo si aggiunge un sistema integrato di produzione di energia termica tramite un gruppo di caldaie, di cui una alimentata a biomassa legnosa da filiera corta certificata. Edison Next ha inoltre installato tre impianti fotovoltaici - uno a terra e due sulle pensiline dei parcheggi - che alimentano la rete elettrica dello stabilimento. L'insieme di questi impianti, gestiti e operati da Edison Next, consentono allo stabilimento produttivo di essere sostanzialmente autonomo da un punto di vista del fabbisogno energetico: il 97% dell'energia necessaria è infatti autoprodotta e circa il 16% proviene da fonti rinnovabili. "Il nuovo impianto di trigenerazione realizzato da Edison Next è un passaggio fondamentale nel percorso di decarbonizzazione dello stabilimento di Cuneo" ha affermato Simone Rossi, direttore dello stabilimento Michelin Cuneo: l'obiettivo posto dal gruppo per il 2030 è vicino, Cuneo infatti ha già raggiunto il -47% di emissioni.