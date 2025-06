Ecopneus supera del 10% nel 2024 target di raccolta di Pfu

E' aumentata, nel 2024, la raccolta di pneumatici fuori uso da parte del Consorzio Ecopneus: 168.034 le tonnellate raccolte in tutte le regioni italiane, superando del 10% il proprio target stabilito dalla normativa, performance raggiunta attraverso 45.067 richieste di prelievo evase presso 18.764 punti di generazione in Italia.

Nel renderlo noto con un comunicato, il consorzio spiega che l'anno scorso il 47,8% dei Pfu è stato recuperato come materia e il restante 52,2% avviato al recupero energetico. L'intero sistema Ecopneus ha permesso di evitare l'emissione di 92.926 tonnellate di Co2 equivalente, pari all'assorbimento di circa 12,4 milioni di alberi o alle emissioni di oltre 574 milioni di chilometri percorsi in auto.

Anche sul fronte energetico il bilancio è positivo: sono stati risparmiati 957 milioni di Mj, l'equivalente dell'energia necessaria per illuminare uno stadio per oltre 95.000 partite o per riscaldare più di 10 milioni di metri quadrati di appartamenti in un anno.

Il modello Ecopneus nel 2024 ha generato 45,2 milioni di euro di valore economico complessivo, di cui 40,7 milioni distribuiti direttamente alle aziende della filiera: operatori della raccolta, trasporto e trattamento. Secondo le stime, l'utilizzo di materiali riciclati in sostituzione di materie prime vergini ha prodotto un risparmio economico per il Paese pari a 74,7 milioni di euro.