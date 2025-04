Economia mondiale a rischio: tensioni commerciali e dazi minacciano la stabilità

L'economia mondiale si trova in "una fase cruciale. Le tensioni commerciali sono aumentate vertiginosamente in seguito all'annuncio dei dazi americani e delle relative risposte, aumentando l'incertezza, sollevando preoccupazioni sul futuro del sistema commerciale e ponendo rischi imminenti alla stabilità finanziaria ed economica globale". Lo afferma la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, sottolineando che queste sfida si manifestano "in un momento in cui le prospettive sono già offuscate da una bassa crescita e da un elevato debito".