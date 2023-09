Economia francese in frenata, indice Pmi a 43,5

A settembre l'economia francese si è ulteriormente indebolita. L'Indice Pmi Hcob France Composite è sceso a 43,5 da 46 di agosto, segnando il più forte calo mensile dei livelli di attività del settore privato francese dal novembre 2020. L'Indice Pmi dei servizi è sceso a 43,9, da 46 di agosto, ai minimi da 34 mesi. L'Indice Pmi manifatturiero è calato a 43,6, ai minimi da 40 mesi. In Germania, invece, l'attività delle imprese resta in contrazione ma migliora rispetto ad agosto. L'Indice Pmi Composite si è attestato a 46,2, in miglioramento rispetto al minimo da 39 mesi di agosto di 44,6. Il dato relativo ai servizi si è attestato a 49,8, rispetto al 47,3 di agosto, segnando un livello massimo degli ultimi due mesi. Lievi segnali di miglioramento sono arrivati anche dal Pmi manifatturiero, che è salito a 39,8, rispetto al 39,1 di agosto, attestandosi ai massimi degli ultimi tre mesi.