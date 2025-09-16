Eco Festival, 'auto ancora centrale ma cresce intermodalità'

L'automobile è il mezzo più utilizzato in Italia per gli spostamenti frequenti, con quasi 8 italiani su 10 (77%) che dicono di farne ricorso, mentre il 92% la utilizza almeno una volta alla settimana. Il 65% ritiene che la propria mobilità sia dipendente da questo mezzo di trasporto. Tuttavia 7 italiani su 10 giudicano il trasporto intermodale ferroviario come la via più sostenibile per gli spostamenti. Sono i dati che emergono da "L'indagine sulla mobilità sostenibile in Italia", realizzata dall'Istituto Piepoli per Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

Lo studio definisce per la prima volta l'indice di mobilità sostenibile degli italiani che consentirà di monitorare, grazie a un indicatore sintetico, l'evoluzione dei comportamenti e delle abitudini di mobilità dei cittadini. L'indicatore quest'anno si è assestato su un valore pari a 66 su 100.

Segnali positivi dai treni regionali: il 57% degli italiani li utilizza, con il 30% che lo fa in maniera frequente e il 44% che giudica in maniera positiva l'integrazione tra il treno regionale e altri mezzi di trasporto. Solo il 19% usa frequentemente il trasporto pubblico ma 6 cittadini su 10 - rileva l'indagine - pensano che nel proprio territorio esistano valide alternative all'auto, ma con differenze territoriali rilevanti: questa percezione è maggiormente diffusa nel Nord e nel Centro del Paese, oltre che nei grandi centri.