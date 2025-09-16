Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Eco Festival, 'auto ancora centrale ma cresce intermodalità'

L'indice di mobilità sostenibile degli italiani segna 66 su 100

L'automobile è il mezzo più utilizzato in Italia per gli spostamenti frequenti, con quasi 8 italiani su 10 (77%) che dicono di farne ricorso, mentre il 92% la utilizza almeno una volta alla settimana. Il 65% ritiene che la propria mobilità sia dipendente da questo mezzo di trasporto. Tuttavia 7 italiani su 10 giudicano il trasporto intermodale ferroviario come la via più sostenibile per gli spostamenti. Sono i dati che emergono da "L'indagine sulla mobilità sostenibile in Italia", realizzata dall'Istituto Piepoli per Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

Lo studio definisce per la prima volta l'indice di mobilità sostenibile degli italiani che consentirà di monitorare, grazie a un indicatore sintetico, l'evoluzione dei comportamenti e delle abitudini di mobilità dei cittadini. L'indicatore quest'anno si è assestato su un valore pari a 66 su 100.

Segnali positivi dai treni regionali: il 57% degli italiani li utilizza, con il 30% che lo fa in maniera frequente e il 44% che giudica in maniera positiva l'integrazione tra il treno regionale e altri mezzi di trasporto. Solo il 19% usa frequentemente il trasporto pubblico ma 6 cittadini su 10 - rileva l'indagine - pensano che nel proprio territorio esistano valide alternative all'auto, ma con differenze territoriali rilevanti: questa percezione è maggiormente diffusa nel Nord e nel Centro del Paese, oltre che nei grandi centri.

