Ecco la Ferrari elettrica, svelati i primi dettagli

Avrà quattro porte e quattro posti, un motore di oltre 1000 cavalli, un'autonomia dichiarata di oltre 530 chilometri e una velocità massima di 310 chilometri orari. Sono i primi dettagli della Ferrari elettrica, la prima vettura totalmente a batteria nella storia del Cavallino, svelati durante il Capital Markets Day 2025 nel nuovo e-building di Maranello. Il modello, annunciato da tempo, segna un passaggio chiave nella strategia di neutralità tecnologica della Ferrari.

"Questa è una data storica" ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari. "Il progetto - ha ricordato - nasce da anni di ricerca iniziata con le soluzioni ibride ispirate alla Formula 1 nel 2009. Dopo modelli come la 599 Hy-Kers, LaFerrari, SF90 Stradale e 296 Gtb, la nuova elettrica rappresenta la sintesi di competenze sviluppate nel campo dell'elettrificazione". Vigna ha spiegato che l'idea di introdurre una Ferrari elettrica è legata anche al fatto di mettere a disposizione dei clienti tutte le soluzioni tecnologiche possibili: termico, elettrico e ibrido. "Sarà un'aggiunta all'offerta dei modelli di gamma. E' un'opportunità per allargare la nostra base clienti: vogliamo accogliere nella nostra famiglia persone che desiderano guidare solo auto elettriche e che vogliono vivere l'esperienza Ferrari".

Quello di oggi è stato il primo step dove sono state illustrate alcune caratteristiche della vettura legate alla batteria, sospensioni attive, telaio, sound e motori elettrici. All'inizio del 2026 ci sarà un'anticipazione del design degli interni. Qualche mese dopo è prevista la World Premiere.

Una particolare attenzione gli ingegneri di Maranello l'hanno dedicata al sound, uno degli elementi critici di una supersportiva elettrica. In particolare, mentre per il motore a combustione interna il suono si propaga sotto forma di vibrazione aerea, per l'assale elettrico il suono viaggia attraverso il metallo sotto forma di vibrazione solida. "Durante la marcia ordinaria - ha spiegato Gianmaria Fulgenzi, chief product development officer di Ferrari - l'auto privilegia il silenzio volto all'aumento del comfort acustico, ma quando il driver in accelerazione richiede coppia motrice o utilizza le palette in modalità manuale, il sound si attiva".