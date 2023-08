Eagle Pictures acquisisce il controllo di Blu Yazmine

Eagle Pictures, società di produzione e distribuzione integrata presente in ogni segmento della catena di sfruttamento del contenuto, dalla produzione e acquisizione dei diritti alla distribuzione ha acquisito il controllo di Blu Yazmine, società di produzione indipendente fondata da Ilaria Dallatana e Francesca Canetta nel 2020 che ha all'attivo numerose importanti produzioni, posizionandosi in circa tre anni tra le principali case di produzione televisive in Italia nel segmento unscripted con ben 16 nuovi titoli. Tarak Ben Ammar, presidente e principale azionista di Eagle Pictures - che produce e distribuisce film e serie tv, sia nazionali che internazionali e che rappresenta in Italia alcuni tra i più prestigiosi Studios americani quali Paramount e Sony Pictures Entertainment - afferma in una nota: "L'acquisizione di Blu Yazmine allarga ulteriormente il business di Eagle Pictures nel segmento unscripted in un mercato dell'audiovisivo in continua evoluzione. La nostra società si conferma una realtà unica nel panorama delle società indipendenti, una 'major' che produce e distribuisce dialogando con tutte le realtà dell'audiovisivo, nel Mediterraneo, in Europa e nel Mondo. Un benvenuto a Ilaria Dallatana e Francesca Canetta nella famiglia di Eagle Pictures". Andrea Goretti, Amministratore Delegato di Eagle Pictures aggiunge: "Sono convinto che la produzione di programmi d'intrattenimento sia un'area con ampi margini di crescita e Eagle Pictures coglie questa opportunità di mercato acquisendo il controllo di una società che in pochissimo tempo è diventata un punto di riferimento per il mercato". Ilaria Dallatana, Amministratore Delegato Blu Yazmine rileva: "Insieme a Francesca Canetta abbiamo fondato Blu Yazmine perché volevamo tornare a fare il mestiere che ci piace di più, pensare, adattare, creare e produrre contenuti di intrattenimento. L'incontro con Eagle Pictures e con il suo management - aggiunge - rappresenta una naturale evoluzione per la nostra realtà, una partnership sinergica per comunione di valori ed intenti: uno spirito fortemente " italiano", "creativo", "indipendente" e la comune volontà di muoversi in sinergia al di fuori delle logiche dei grandi gruppi".