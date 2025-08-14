E' record per il bitcoin, supera i 124.000 dollari

Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Ultima oraE' record per il bitcoin, supera i 124.000 dollari
14 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il bitcoin ha segnato un nuovo massimo storico questa mattina nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124.000 dollari, sostenuto dal rialzo delle azioni statunitensi, dall'interesse degli investitori istituzionali e da una legislazione americana favorevole.

La star delle criptovalute ha battuto il suo precedente record del 14 luglio scorso (123.205 dollari), superando brevemente quota 124.500 dollari prima di indietreggiare. In nottata il bitcoin veniva poi scambiato a circa 123.600 dollari.

