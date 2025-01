Dsu mini precompilata disponibile su app Inps Mobile: semplificazione per l'Isee

Da gennaio è possibile presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) mini precompilata direttamente dalla nuova app Inps Mobile. Lo fa sapere l'Inps con una nota spiegando che la novità arriva a pochi giorni dal rilascio della versione 4.0 dell'applicazione per smartphone dell'Istituto. Il servizio è stato realizzato nell'ambito delle attività di semplificazione e innovazione previste dai progetti per l'attuazione del Pnrr.

Il modello Dsu Mini, che nel 2024 è stato utilizzato da circa 5 milioni di nuclei familiari, più del 50% del totale delle dichiarazioni attestate, spiega l'Istituto, può essere utilizzato nella gran parte delle situazioni in cui è richiesta l'Isee. Per utilizzare il servizio occorre installare l'app Inps Mobile sul proprio smartphone o tablet e dalla home page accedere al menù Servizi > Isee e selezionare la funzione "Acquisisci dichiarazione". L'App è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple ed è utilizzabile da parte degli utenti muniti di Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0 (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

"Il nuovo servizio per la presentazione della Dsu, molto utilizzato per accedere a tante prestazioni di welfare, afferma il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, è un ulteriore passo avanti nella direzione della semplificazione. Vogliamo fare dell'App, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi servizi e notizie sempre aggiornate, uno strumento per facilitare e migliorare il rapporto con l'Istituto, così come avviene per quella delle banche".