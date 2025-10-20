Dsquared2 licenzia una quarantina di dipendenti a Milano

Il gruppo Dsquared2 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per una quarantina di lavoratori della sede milanese. Lo annuncia la stessa azienda fondata dai gemelli Dean e Dan Caten, spiegando che "l'industria della moda continua ad affrontare sfide profonde e complesse, che hanno un impatto sui marchi di tutto il mondo" e "in risposta all'evoluzione del panorama di mercato, il Gruppo Dsquared2 sta avviando una riorganizzazione strategica in tutti i suoi uffici globali".

La procedura di licenziamento collettivo, il cui completamento è previsto per l'inizio del 2026 - si legge nel comunicato - sarà "condotta nel pieno rispetto di tutte le normative applicabili. Durante questa transizione, il Gruppo Dsquared2 collaborerà strettamente con i sindacati per garantire un trattamento equo e un supporto completo a tutti i dipendenti interessati".

"Questa decisione, sebbene difficile - si legge ancora nella nota del brand, che lo scorso febbraio ha festeggiato 30 anni sulle passerelle della Milano Fashion Week - rappresenta un passo proattivo verso il rafforzamento della struttura operativa del Gruppo e il suo posizionamento per un successo a lungo termine".