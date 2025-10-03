Dpfp, più investimenti a politiche casa, priorità a quelle green

"In relazione alle politiche abitative, si prevede un potenziamento degli investimenti, sulla base di quanto previsto dalla revisione intermedia dei programmi della politica di coesione, nazionali e regionali, che assegna priorità strategica all'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, nonché nell'ambito del Piano Sociale per il Clima". Lo si legge nel Documento programmatico di finanza pubblica.

Nell'ambito delle politiche abitative, il Dpfp "evidenzia che nel corso dei lavori del Tavolo Casa, sono stati presentati i recenti sviluppi dell'attuazione del Piano Casa Italia, per il quale sono state stanziate le prime risorse, pari a 660 milioni, da destinare all'avvio di progetti pilota (100 milioni per gli anni 2027-2028) e al finanziamento del Piano Casa (560 milioni per gli anni 2028-2030). L'iter procedurale finalizzato all'adozione del Piano Casa è in corso di svolgimento".