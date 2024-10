Dpb: manovra proroga quota 103, Ape sociale e opzione donna

"In materia pensionistica sono prorogati, per il 2025, gli interventi di flessibilità quali Ape sociale, Opzione donna e Quota 103 e quelli in materia di pensioni minime. Sono previste inoltre misure per favorire la permanenza al lavoro al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione". E' quanto prevede, dettagliando quanto già annunciato ieri, il Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles per illustrare le linee guida della manovra. L'impatto finanziario in rapporto al Pil è davvero minimo: 0,022 punti percentuali.