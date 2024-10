Dpb, interventi per famiglie valgono 1,5-1,7 miliardi

Le stime del Documento programmatico di bilancio inviato dall'Italia a Bruxelles confermano le previsioni del Piano strutturale di bilancio già annunciato dal Mef: l'attesa per il Pil è di una crescita dell'1% nel 2024, dell'1,2% nel 2025, dell'1,1% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027. Il rapporto debito/Pil a fine 2024 è previsto raggiungere il 135,8 per cento. E' atteso al 136,9% nel 2025, al 137,8% nel 2026 e al 137,5% nel 2027. l valore in termini di spesa per gli interventi previsti in favore della famiglia è pari allo 0,078% del Pil nel 2025. In pratica, circa 1,5-1,7 miliardi. Nelle misure per le famiglie è previsto anche un 'potenziamento dei congedi parentali' e un incremento delle risorse a favore del bonus asilo nido, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo per le non autosufficienze. Lo schema degli interventi della manovra prevede anche misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità-Carta "Dedicata a te" e lo stanziamento di risorse a favore dei nuovi nati.