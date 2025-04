"I primi 3 mesi sono partiti benissimo per Banca Mediolanum, con una raccolta netta gestita di 2,14 miliardi contro gli 1,18 dello scorso anno". Lo afferma in assemblea l'amministratore delegato Massimo Doris rivolgendosi agli azionisti. "Non abbiamo visto fuoriuscite o panico tra i clienti che hanno chiesto di vendere", aggiunge riferendosi alle recenti turbolenze del mercato.