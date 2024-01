Doorway apre il capitale a Cdp, Caio e Angels4Women

Cdp Venture Capital, Francesco Caio e Angels4Women entrano nel capitale di Doorway, la fintech innovativa guidata da Antonella Grassigli che opera nel venture capital. Con un aumento di capitale complessivo da 2.316.200 euro sono entrati il Fondo Rilancio di Cdp convertendo il finanziamento del 2021 per 550 mila euro e altri 1,76 milioni sottoscritti da investitori del calibro di Caio, Alberto Grignolo, già coo di Yoox, Alessandro Bonfiglioli, Enrico Donati, Giorgio De Giorgi, Piercarlo Gera, già Senior Mana-ging di Accenture, Marco Occhetti e Pietro Saccomandi di Leonteq, Buono & Partners, Maddalena Marchesini, Paola Elena Lanati e Angels4Women, associazione composta da Business Angel che investe in startup fondate da donne ad elevato potenziale di crescita. "Grazie a questo aumento di capitale Doorway potrà accelerare nella costruzione di un'economia innovativa, sostenibile ed inclusiva mediante la leva dell'investimento privato in iniziative ad alto contenuto innovativo e tecnologico, selezionate per la qualità della crescita di valore, dell'impatto sociale, della sostenibilità e dell'attenzione alla parità di genere" sottolinea Grassigli.