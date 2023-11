Donne nel privato, salari quasi 8000 euro inferiori a quelli degli uomini

Secondo l'Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell'Inps, la differenza salariale tra uomini e donne nel 2022 raggiungerà quasi 8 mila euro l'anno, con un gender pay gap di 7.922 euro. La retribuzione media annua complessiva è di 22.839 euro, con 26.227 euro per il genere maschile e 18.305 euro per quello femminile. Le differenze sono marcate anche tra i territori: le retribuzioni medie nel 2022 sono più elevate nell'Italia settentrionale, pari a 26.933 euro, mentre per Sud e Isole sono di 16.959 e 16.641 euro. Tra le Isole e il Nord-Est la differenza è di 7.333 euro.