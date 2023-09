Donne Ape in manovra, via con età più bassa La Legge di Bilancio prevede l'Ape Sociale agevolata per le donne, con l'indennità di accompagnamento verso la pensione a partire dai 61/62 anni. Vantaggi aggiuntivi per le donne in situazioni di disagio: licenziate, invalidi, care giver o lavori gravosi. Sconto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due.