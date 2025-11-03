Donnarumma (Fs), puntiamo ad Alta velocità in Germania

"Stiamo valutando l'idea di espandere la nostra attività in Germania, includendo il redditizio settore dei treni ad alta velocità" lo ha detto al quotidiano economico tedesco Handelsblatt Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Che ha ribadito un concetto chiave: "sono convinto che ovunque si sviluppi una sana competizione, emerga un prodotto o un servizio migliore". L'ipotesi, si legge, è che la compagnia entri nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza in Germania con 50 treni ad alta velocità. Donnarumma ha anche confermato che sono già stati intrapresi i necessari contatti con il gestore della rete e le autorità tedesche e sottolinea la cooperazione positiva sin qui intrapresa con i colleghi tedeschi: "collaboriamo molto bene con Deutsche Bahn, siamo insieme ai tavoli europei su regolamentazione e tecnologia" afferma: "colleghiamo già il Nord Italia con Svizzera, Germania, Austria e Francia. Un altro progetto caro a Donnarumma è la creazione di una rete ferroviaria ad alta velocità tra le metropoli europee, di cui si discute da tempo: "In Italia la chiamiamo, per scherzo, la metropolitana europea", racconta, spiegando perché Fs potrebbe esserne un attore centrale: "Se entreremo anche nel mercato tedesco dell'alta velocità, potremmo proporci come leader nella realizzazione di un simile progetto". Donnarumma immagina un'iniziativa realmente europea, con un treno che sia tale anche nel nome e nel marchio: "Potrebbe essere finanziato con fondi europei e realizzato grazie all'impegno, alla tecnologia e alle competenze di diverse aziende europee", afferma.