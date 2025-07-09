Domus Italdesign, continua la riqualificazione a Moncalieri

Prosegue la trasformazione del quartier generale di Italdesign a Moncalieri. Il progetto Domus Italdesign, per l'azienda "uno dei pilastri strategici" prevede un ampio intervento di riqualificazione iniziato con l'apertura del primo cantiere a fine ottobre 2023, che interessa le tre palazzine, una risalente agli anni '70 e due agli anni '90. L'obiettivo è "garantire una migliore efficienza energetica, adeguando il complesso ai più recenti standard in materia di sostenibilità e comfort lavorativo. Allo stesso tempo, gli spazi sono stati ripensati per rispondere ai nuovi modelli di lavoro, dando forma a un ambiente moderno, e attrattivo per dipendenti, nuovi talenti, collaboratori, clienti e partner".

"Il progetto Domus è parte di una nostra visione di trasformazione culturale e organizzativa. Con questo progetto abbiamo ripensato gli spazi da un punto di vista architettonico, strutturale e in funzione dell'efficientamento energetico. Soprattutto, abbiamo mirato alla creazione di un vero e proprio biosistema aziendale, quindi di un ambiente vivo, dinamico, trasformativo, che cresce, si adatta e respira, rigenerato in chiave sostenibile e inclusiva, in cui architettura, tecnologia, relazioni e cultura aziendale possano intrecciarsi in modo organico, coerente e vitale per generare valore", afferma Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign.