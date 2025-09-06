Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia

"Dobbiamo continuare a fornire tutto il supporto possibile all'Ucraina, anche garantendo che il suo fabbisogno finanziario sia coperto nel 2026. Siamo consapevoli che le ambizioni espansionistiche della Russia si estendono oltre l'Ucraina". Lo ha sottolineato il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis intervenendo Forum Teha a Cernobbio.

"Oggi, l'Europa mantiene ogni vantaggio sulla Russia in termini di peso economico, tecnologia e popolazione. La priorità ora è far fruttare questi vantaggi ricostruendo le capacità difensive dell'Europa e sviluppando la nostra industria della difesa. Ciò - ha spiegato - richiederà investimenti massicci e costanti e una forte cooperazione con i nostri alleati".

"Se non vogliamo essere soggetti alle forze geopolitiche odierne, anziché essere artefici delle tendenze globali, è urgente che l'Unione si faccia avanti, affronti la nuova realtà e dia il suo contributo alla situazione globale. Le minacce alla nostra prosperità sono reali. L'autocompiacimento non può essere un'opzione. Dobbiamo sfruttare al meglio i nostri punti di forza per massimizzare l'innovazione, la produttività e la crescita", ha aggiunto.

"Sono necessarie misure politiche rapide e decisive per rafforzare la competitività e garantire la nostra prosperità a lungo termine. Questo imperativo è al centro dell'agenda della Commissione europea per la competitività e la sicurezza", ha detto ancora.