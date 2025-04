Dombrovskis invita i Paesi Ue a rivedere i Pnrr per progetti entro il 2026

"In questo momento invitiamo i Paesi membri a valutare in modo critico i loro Pnrr e, se ci sono progetti d'investimento che non possono essere completati entro la scadenza di agosto 2026, anche ad adeguare i loro piani. Magari eliminando quei progetti e inserendone altri realizzabili entro i termini, oppure suddividendoli in fasi così da completarli in parte nel quadro del Recovery e poi" finanziare ciò che manca con "altri strumenti Ue o del bilancio nazionale". Lo ha ha detto il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, durante una conferenza a Riga.