Dombrovskis, crescita sarà di poco superiore all'1,1%

"L'attività economica è cresciuta a un ritmo più rapido del previsto nella prima metà dell'anno, soprattutto nel trimestre" "poiché investimenti e reti hanno superato le aspettative per l'intero anno. Prevediamo una crescita leggermente superiore all'1,1%". "Lo slancio è destinato a rallentare, ma non a peggiorare nella seconda metà dell'anno". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.
Venerdì 19 Settembre 2025
Ultima oraDombrovskis, crescita sarà di poco superiore all'1,1%