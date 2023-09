Domani sciopero trasporti locali in diverse città

Domani una serie di scioperi interesserà il trasporto locale in diverse città. La protesta, proclamata da sindacati di base e autonomi come Orsa e Cub, sarà più ampia e coinvolgerà tutti i settori pubblici nella città metropolitana di Bologna. Secondo quanto riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel Lazio i trasporti Cotral saranno bloccati per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30; a Brescia la protesta durerà 4 ore, dalle 17 alle 21; a Genova, con diversi orari, 4 ore; il personale della Trentino Trasporti di Trento si asterrà per 4 ore, dalle 11 alle 15; a Lecce, invece, lo sciopero durerà 3 ore, dalle 9.30 alle 12.30. A Torino, in Basilicata, a Piacenza, Modena e Reggio Emilia, a Venezia, a Brescia e a Bologna la protesta si protrarrà per 24 ore, con diverse modalità. A Bologna, in particolare, il trasporto locale sarà bloccato dalle 12 alle 14, quello aereo dalle 10 alle 14, quello ferroviario dalle 10 alle 12; inoltre, la società Autostrade per l'Italia e l'Anas saranno interessate dallo sciopero dalle 10 alle 12.