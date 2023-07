Domani emendamenti a salario minimo, aumenti per 3,6 milioni

Per domani è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge sul salario minimo e la giusta retribuzione ma è probabile che il cammino del provvedimento sia complicato anche in questa legislatura. L'eventuale introduzione di un salario minimo per legge pari a 9 euro lordi l'ora - secondo i calcoli presentati dall'Istat in audizione nei giorni scorsi - significherebbe aumenti per 3,6 milioni di rapporti di lavoro (tre milioni circa di lavoratori) con un aumento medio di 804 euro a rapporto e una crescita del monte salariale di quasi 2,9 miliardi. Intanto il potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali continua ad arretrare con un aumento previsto nel 2023 pari al 2,5% di molto inferiore alla crescita dei prezzi dato che l'inflazione acquisita per l'anno è del 6,1%.