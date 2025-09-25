Giovedì 25 Settembre 2025

Raffaele Marmo
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Domani 24 ore di sciopero piloti e assistenti volo Wizz Air

Sindacati non sentiti su trattamento economico e rotte Tel Aviv

Sciopero di 24 ore, domani, venerdì 26 settembre di piloti e assistenti di volo di Wizz Air. A proclamarlo la Filt Cgil nazionale "in considerazione, dopo il primo sciopero dello scorso 6 settembre, della mancata risoluzione delle gravi criticità, nell'ambito della tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici della compagnia".

"In particolare alla base dello sciopero - spiega la Federazione dei trasporti della Cgil - ci sono, tra le varie ragioni, la revisione del trattamento economico, applicato ai dipendenti, senza alcuna preventiva consultazione o accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti stessi, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con la necessità di sviluppare modalità trasparenti di confronto con i rappresentanti dei lavoratori e, più strettamente legate alla delicata situazione geopolitica internazionale, le condizioni e le modalità di gestione dei voli da e per Tel Aviv".

