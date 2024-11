Dolomiti energia,ricavi a 1,7 miliardi nei primi 9 mesi del 2024

Il consiglio di amministrazione di Dolomiti energia holding ha approvato i risultati relativi ai primi nove mesi del 2024, che registrano ricavi e proventi consolidati a 1,7 miliardi di euro e investimenti per 489 milioni, oltre cinque volte quelli realizzati l'anno precedente. Il margine operativo lordo consolidato (EbitDa) è pari a 530 milioni di euro (+140%), mentre il risultato operativo (Ebit) è di 475 milioni di euro, con un risultato di esercizio di 334 milioni. La produzione idroelettrica - informa il gruppo - ha raggiunto i 3,86 Twh, rispetto ai 2,08 Twh del 2023. "Sono molto soddisfatta dei risultati di questo 2024, frutto sicuramente di un anno eccezionale ma anche di un lavoro di gruppo importante e dell'inserimento della nuova governance da subito efficace e fattiva di risultati", ha detto la presidente Silvia Arlanch. L'incremento della posizione finanziaria netta è passata dai 327 milioni del terzo trimestre 2023 a 399 milioni di euro. Il gruppo ha acquisito il 40% del capitale sociale di Hydro Dolomiti Energia, portando al 100% la partecipazione nella società con un investimento di 366 milioni, e acquisito il 100% di Epq. Gli investimenti inoltre hanno puntato al potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua. "Siamo estremamente soddisfatti degli eccellenti risultati conseguiti in questi nove mesi, che ci permettono di continuare a tenere un ritmo sostenuto di crescita attraverso accelerazione degli investimenti e ulteriori acquisizioni per la fine del 2024 e ancora per il 2025, consolidando la nostra presenza come leader della sostenibilità", commenta l'amministratore delegato, Stefano Granella.