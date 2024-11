Dl fisco: 4,69 miliardi a crediti imposta Transizione 4.0

Risorse per 4,69 miliardi per il credito di imposta Transizione 4.0. Lo prevede un emendamento riformulato al dl Fisco approvato in commissione Bilancio. Si stabilisce che, sulla base del monitoraggio dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di Transizione 4.0, le risorse a disposizione della contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate, siano "incrementate di 4.690 milioni di euro", attraverso corrispondente versamento delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dell'assegnazione a Cdp di titoli di stato o dell'apporto di liquidità nell'ambito di 'Patrimonio destinato'.